Simões vai ao MP por possível coação na GCM

Daniel Tossato



07/07/2022 | 08:37



Vereador de Mauá, Sargento Simões (Avante) pretende questionar o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) por entender que o comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá, Cícero dos Santos Oliveira, está coagindo parte da corporação. Segundo ele, os agentes estariam sendo cobrados por levarem problemas que ocorrem na guarda para os vereadores e, principalmente, ao próprio parlamentar.

Simões teve acesso a conversas que Oliveira teve com os agentes de segurança do município em um aplicativo de troca de mensagens, e percebeu que o comandante reclamava que alguns guardas levavam reclamações ao Parlamento e ao vereador.

“Senhores graduados, orientem bem a tropa nesse sentido. Então, antes de ir no vereador leia seu regulamento. Porque só expomos nossa instituição. Por nada, tudo que está sendo feito está no regulamento e no estatuto”, afirmou Oliveira em um grupo no aplicativo e que conta com alguns oficiais da GCM.

Apesar de o comandante não informar qual é o “vereador” que está recebendo as reclamações da equipe da GCM, Simões diz ter “quase certeza” que o oficial se dirigia a ele.

“Sou o único vereador que busca levar estas demandas ao MP, ou ao Ministério do Trabalho. Então, é claro que ele deveria estar se referindo a mim. Isso beira coação. Então, vou ao Ministério Público, porque isso não pode ocorrer”, informou Sargento Simões.

A Prefeitura de Mauá respondeu que desconhece o assunto e que a Corregedoria não recebeu nenhuma reclamação.