Penha deve nomear vereador para secretaria em Rio Grande

Da Redação



07/07/2022 | 08:35



Um dos nove vereadores que faziam parte da oposição ao então prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) fará parte do secretariado em Rio Grande da Serra. A revelação foi feita ontem, na Live do Diário, pela prefeita Penha Fumagalli (PTB), que assumiu o mandato com a cassação do tucano, na última sexta-feira. Ainda precisam ser definidos os titulares das pastas de Obras e Saúde, além de duas secretarias executivas. “Ainda estou aguardando a resposta do convite para confirmar. Importante é que vamos trabalhar em harmonia com a Câmara”, afirmou.

Penha contou que, desde julho do ano passado, quando foi exonerada da Secretaria de Educação, não tem mais contato com Claudinho. E afirmou que não pretende estabelecer mais nenhuma ligação com o ex-aliado. “Não iremos mais caminhar juntos. Isso é certeza.”

Uma avaliação está sendo feita, segundo a nova prefeita, para saber a real condição da administração municipal. incluindo as finanças da Prefeitura. “Um levantamento inicial já mostra que o cenário é muito diferente do que era falado. Mas devemos ter esse estudo concluído até sexta-feira (amanhã)”, disse. A principal preocupação da prefeita é entregar a LDO (Lei de Diretrizes Orcamentárias), rito que não foi cumprido pela gestão anterior.

A nova prefeita de Rio Grande também disse que, desde que assumiu o governo, não recebeu nenhum contato nem do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), nem da deputada estadual Carla Morando (PSDB), que eram próximos de Claudinho. “Não me ligaram, mas espero que não deixem de ajudar Rio Grande da Serra por causa disso.”

Hoje, Penha irá ao Palácio dos Bandeirantes para se encontrar com Rubens Cury, secretário de Desenvolvimento Regional, e tratar dos convênios estaduais com a cidade, como a reforma da rodoviária e a nova estação de trem.