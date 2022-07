Câmara de S.Bernardo corre risco de ficar sem sistema operacional

Daniel Tossato



07/07/2022 | 08:31



Imbróglio que envolve o setor de suprimentos da Câmara de São Bernardo pode deixar a casa sem o sistema que abastece vereadores e funcionários sobre andamento de projetos e temas relacionados ao funcionamento do Legislativo.

Isso pode acontecer porque, desde que assumiu a presidência da Câmara, em 2021, o vereador Estevão Camolesi (PSDB) avisou que não renovaria nenhum contrato que já estivesse em vigor no Legislativo. A situação esbarra na empresa Virtualiza Comunicação Ltda, que é dona do software que roda o programa que os vereadores e todo o administrativo da casa utilizam para trabalhar. Com isso, novo certame foi lançado para que outra empresa assuma o sistema utilizado pelos parlamentares. O certame foi vencido pela Audipam, que ofereceu R$ 87 mil por ano para gerenciar o programa, ante os R$ 87,6 mil que já eram pagos à Virtualiza. O atual contrato vence no fim do mês.

Os procuradores da Câmara, entretanto, entendem que não seria possível a manutenção do contrato com a Virtualiza. Já o secretário geral, Marcos Vinícios Vieira, entende que a atual gestora do sistema deve ser recontratada.

“Diante do exposto, deixamos de elaborar a análise da minuta por não vislumbrarmos a possibilidade de prorrogação de contrato. A contratação de empresa de prestação de serviço de licenciamento de uso de sistema informatizado de controle do processo legislativo deverá ser precedida de licitação”, diz a Procuradoria da Câmara em documento obtido pelo Diário, que data do dia 22 de junho.

Já no documento elaborado por Vieira, no qual retruca o posicionamento que partiu da procuradoria, o secretário-geral alega que a manutenção da atual empresa traria até “economicidade” ao município. Isso porque, segundo seu entendimento, um novo edital poderia significar custo maior à cidade.

“Com a autorização da mesa diretora, determino seja providenciada pela subsecretaria de suprimentos a juntada aos autos dos documentos que demonstrem a manutenção de condições de habilitação, bem como a reserva e/ou empenho da despesa, devendo também, exigir a renovação da garantia prestada nos termos da cláusula 18ª do contrato, para, então, prosseguir com o aditamento na conformidade da minuta apresentada”, sustenta Vieira.

Um dos fatos que chamaram a atenção no andamento do processo foi que os procuradores evitaram se posicionar, por meio de pareceres. Por isso coube ao secretário-geral se posicionar, o que denota fato raro na Procuradoria da Câmara da cidade.

Questionado pelo Diário, o Legislativo de São Bernardo não respondeu até o fechamento desta edição.