Do Diário do Grande ABC



06/07/2022 | 23:59



Presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) sintetizou com perfeição o delicado momento econômico do Grande ABC. Em discurso proferido na abertura do 4º Meeting Empresarial, realizado ontem no Cine Theatro Carlos Gomes, ele disse que as saídas recentes de duas grandes montadoras de automóveis de São Bernardo, Ford e Toyota (esta em processo de mudança para o Interior), causaram impacto significativo à produção de riqueza na região. Ao mesmo tempo, lembrou o tucano, a situação traz oportunidade única. As circunstâncias obrigam à busca de alternativa, que o líder político regional acredita que seja a inovação tecnológica.



A fala do prefeito andreense não chega a ser surpreendente. Pelo contrário. Trata-se de truísmo. E, como toda verdade, precisa ser dita com todas as letras, por mais inconveniente que seja – e esta o é. Para superar o problema, porém, primeiro é preciso reconhecê-lo, exatamente como fez Paulo Serra no encontro empresarial. A indústria automobilística, que tanta riqueza produziu nas sete cidades, é um modelo ultrapassado. Precisa, portanto, ser substituída por fórmula mais moderna. De preferência, rapidamente. A região não pode demorar, sob risco de perder o bonde da história.



É evidente que o Grande ABC, por ser o berço da indústria automotiva no Brasil, não deve abrir mão do segmento. Há caminhos para que as montadoras permaneçam sendo um pilar importante do desenvolvimetno socioeconômico regional, mas é preciso pensar na substituição do modelo de produção, ainda hoje bastante dependente do motor a combustão – cujo prazo de validade está perto de expirar.



Paulo Serra apontou o rumo. O Grande ABC precisa modernizar suas matrizes econômicas se quiser manter sua relevância na produção de riqueza nacional. E a tecnologia, como já comprovam Estados Unidos, Coreia do Sul e China, é o melhor caminho a ser seguido por quem deseja ser competitivo. A indústria automobilística está ficando para trás, sendo ultrapassada pela inovação.