'Novelei' reúne atores e influenciadores para recriar novelas no YouTube

06/07/2022 | 17:48



A Rede Globo, em parceria com o YouTube, estreia no dia 11 de julho, às 20h, a série Novelei. Com a presença de atores e influenciadores, o projeto vai recriar cenas clássicas da teledramaturgia brasileira.

A história se passa em um mundo paralelo que, após uma falha no sistema, as novelas começam a ser apagadas da memória de todos. Para reverter essa situação, Vitinho (interpretado por Paulo Vieira), assistente de produção por anos nos Estúdios Globo, convoca um time de criadores de conteúdo da internet para que essas obras sejam recriadas.

Estão no elenco Thalita Meneghim, Gusta Stockler, Phellyx, Babu Carreira, Evandro Rodrigues e Livia La Gatto, além das participações especiais de Tony Ramos e Susana Vieira.

A produção também conta com participações pontuais de Claudia Raia, Cauã Reymond, Whindersson Nunes, Kéfera Buchmann, Jojo Todynho, Ísis Valverde, Carolina Dieckmann, Camilla de Lucas, Diva Depressão e Nany People.

Ao todo, serão nove episódios disponibilizados semanalmente no canal da TV Globo no YouTube.