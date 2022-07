Hard Rock Cafe Curitiba terá 10 horas de shows no Dia Mundial do Rock

Redação

O Hard Rock Cafe Curitiba, no Paraná, vai comemorar o Dia Mundial do Rock (13/7) em alto estilo. Após realizar a maior festa da cidade em 2019, com mais de cinco mil pessoas, o local quer quebrar todos os recordes em 2022, com 10 horas de shows ininterruptos. A celebração é gratuita e vai rolar no sábado, 16 de julho, a partir do meio-dia.

Dia do Rock no Hard Rock Cafe Curitiba

A programação especial terá apresentações de Jimmy London, da banda Matanza, Relespública, Tributo a Elvis Presley, covers de Queen e Kiss, Lenhadores da Antártida, Johaine Droppa, Dr. Smith, Banks e muito mais. A previsão é de que o evento se estenda até às 22h.

As atrações gratuitas tocarão em um palco gigante, chamado Garden Stage e montado entre as ruas Comendador Araújo e Buenos Aires, que serão fechadas para o evento. Todos os shows serão gratuitos e terão estações com venda de chope e comida.

“É uma grande responsabilidade fazer a maior festa do Dia Mundial do Rock da capital paranaense. Sabemos que a expectativa do público é enorme”, conta Fernando Barros, diretor de marketing do Hard Rock Cafe Curitiba. “Vamos fazer um mix de atrações nacionais e locais, com o melhor do rock, em uma festa para todas as idades. Será um dia para ficar na memória”, completa.

Classic e Energy Stage

Além do Garden Stage, que é gratuito, outros dois palcos farão parte da maior festa de rock de Curitiba: Classic e Energy. Estes serão pagos e funcionarão no interior do Hard Rock Cafe Curitiba, com 10 horas de open drink e food, e atrações musicais exclusivas.

