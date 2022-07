Wanessa Camargo curte viagem em família após suposta reconciliação com Dado Dolabella

06/07/2022 | 16:11



A cantora Wanessa Camargo está viajando com sua família desde o último sábado, dia 2. A filha de Zezé Di Camargo está na fazenda do pai, pra onde foi passar alguns dias com os filhos, José Marcus, de dez anos de idade, e João Francisco, de oito anos.

Em seu perfil no Instagram, Wanessa tem compartilhado os melhores momentos da viagem. Na última terça-feira, dia 5, a cantora postou uma foto andando a cavalo e escreveu:

Meu lugar de paz!

Camargo voltou a ser assunto nos últimos dias após boatos de que teria voltado com o ator Dado Dolabella. Seu primo chegou a falar em um podcast que os dois estavam reatando, depois do anúncio do término do casamento com Marcus Buaiz. Até o momento a cantora não se pronunciou sobre o assunto.