Justin Bieber volta a sorrir após paralisia facial

06/07/2022 | 16:10



Zerado! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, em junho, Justin Bieber adiou vários shows de sua tour após ter seu rosto paralisado pela metade. Pelas redes, ele explicou que a paralisia é causada pela síndrome de Ramsey Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

Para a felicidade de todos os fãs que estavam preocupados com a saúde do cantor, segundo o Daily Mail, Justin foi visto sorrindo. De acordo com o jornal, o artista e Hailey Bieber, sua esposa, foram fotografados curtindo o dia com alguns amigos na última terça-feira, dia 5.

Vale lembrar que, além da paralisia do rosto, o casal já enfrentou outros problemas de saúde. Em março, a modelo sofreu um derrame e teve que passar por uma cirurgia no coração.