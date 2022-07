Vivo confirma ativação do 5G em Brasília e se diz pronta para próximas capitais

06/07/2022 | 15:10



A Vivo confirmou nesta quarta-feira, 6, a ativação da internet móvel de quinta geração (5G) em Brasília e reiterou que está pronta para ativar o sinal nas outras capitais assim que houver a liberação por parte da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em comunicado, a operadora informou que cerca de 2,5 milhões de clientes já contam com celulares compatíveis com o 5G, e a sua expectativa é que o número aumente significativamente daqui em diante.

Os clientes não vão precisar trocar o chip, nem o plano de telefonia móvel para acessar ao sinal 5G. Segundo a operadora, essa conexão será automática. Dessa forma, o ícone 5G aparecerá na tela do aparelho.

A Vivo possui em seu portfólio 47 aparelhos homologados compatíveis nas frequências de 3,5GHz e 2,3GHz. Com o 5G, a experiência de velocidade do usuário será até 10 vezes mais rápida que o 4G, além da redução no tempo de latência.