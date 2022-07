Equipe do Faustão na Band demite 40 funcionários e programa deixará de ser diário

06/07/2022 | 15:10



Mesmo com boa audiência, o programa Faustão na Band teve a equipe reduzida segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, divulgadas nesta quarta-feira, dia 6. De acordo com a jornalista Cleo Guimarães, entre 40 e 50 funcionários da atração foram demitidos. Para não sobrecarregar a equipe, os profissionais entrarão de férias entre os dias 11 e 22 de julho e durante esse período o canal reprisará os melhores momentos do show.

Além do período sem programas inéditos, a atração também passará por outra reformulação, o tempo diminuirá. A assessoria do programa enviou uma nota comentando sobre a nova grade noturna:

A partir do dia 25, às 22h, a emissora atende a um pedido do público e volta a exibir diariamente, de segunda a sexta, o game show 1001 Perguntas, comandado por Zeca Camargo. Com isso, o programa apresentado por Fausto Silva irá ao ar das 20h30 às 22h até o dia 25 de agosto, véspera da estreia do horário eleitoral. Durante o período eleitoral, a atração será transmitida das 20h55 às 22h30.

O programa de Fausto Silva não voltará ao seu tamanho atual após o final do período eleitoral, de acordo com informações da Folha de S.Paulo. A partir de 2023, a atração deixará de ser diária, mas sem confirmação de qual será a periodicidade.