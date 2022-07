SAGA realiza torneio interescolar de eSports em São Bernardo do Campo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/07/2022 | 14:55



A SAGA, rede de escolas de games e arte digital, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Bernardo do Campo anuncia a realização do 1º Torneio Interescolar de eSports da cidade. A competição terá disputas de FIFA, Just Dance e VALORANT. As escolas interessadas têm até 5 de agosto para se inscrever gratuitamente pelo site da competição. Estão aptos a participar alunos maiores de 11 anos, que estejam no Ensino Fundamental II ou no Ensino Médio. Premiações serão anunciadas em breve.

O torneio será dividido em duas fases. A primeira, com início já em agosto, terá etapas qualificatórias em cada escola inscrita e definirá os representantes da instituição em cada modalidade. A segunda, que será realizada em setembro, será a competição interescolar em si, das eliminatórias às finais, e acontecerá presencialmente na SAGA SPACE, a unidade Smart da escola SAGA, localizada no São Bernardo Plaza Shopping.

Além do torneio interescolar de eSports, alunos todas as escolas inscritas, mesmo os que não participarem da competição, receberão um voucher para fazer uma oficina rápida da SAGA, sem custo e com certificação. São três opções com seis horas de duração cada e sem limite de vagas: Introdução aos games, Introdução à animação 2D e Introdução ao Photoshop.

Todas as escolas que se inscreverem para o torneio interescolar de eSports também poderão participar de duas campanhas que serão realizadas de forma simultânea. A primeira será uma arrecadação de pares de meias para o Fundo de Solidariedade de São Bernardo do Campo, e a segunda será um concurso de desenho para criação dos mascotes que representarão as escolas na competição. As três escolas que mais arrecadarem meias e criarem os melhores mascotes serão premiadas com uma impressora 3D.