Titi Müller revela exaustão e fala que ex-marido não tem compartilhado criação do filho

06/07/2022 | 14:10



Botou a boca no trombone! Titi Müller estava desabafando nos Stories de seu Instagram, na última terça-feira, dia 5, sobre o medo de se contaminar com a Covid-19 e acabar passando a doença para seu filhinho, Benjamin, de um ano de idade, que já estava doente.

A apresentadora foi roubada e acabou levando um soco no rosto durante uma corrida de carro de aplicativo. Sua boca começou a sangrar, o que acabou sujando toda a sua máscara de proteção e ela ficou com medo de acabar pegando Covid mais uma vez durante aquele momento de desamparo. Titi aproveitou o gancho para falar sobre seu medo da contaminação e expos que isso dá brecha para que seu ex-marido, Tomás Bertoni, alegue sempre estar com sintomas para que não precise cumprir a sua parte na divisão de custódia do filhinho que eles dividem.

Titi contou que ainda que o pequeno Benjamin tinha uma consulta médica, a qual seria importante para que ambos os pais estivessem presentes e ainda reforçou:

- É importante que ele vá, mesmo muitas mães relatando aqui que às vezes teêm que arrastar os pais.

Mas calma, as coisas não acabaram aí! A apresentadora do Anota Aí perdeu a paciência com o ex-marido quando ele desmarcou o compromisso alegando sintomas de Covid-19. Titi voltou aos Stories para expor a situação:

- Vai ganhar um beijo e um retweet quem acertar o que eu vou fazer agora, porque eu falei que ia com o pai da criança numa consulta arrastado. Vou sozinha!, o tom foi de total ironia, mas ela continuou:

- Uma vez por semana a pessoa [Tomás] aparece com sintomas de Covid, aí não quer pegar o filho.

Eita! Müller ainda disse que se ofereceu para pagar pelo teste para que o cantor a acompanhasse até o médico com Benjamin, mas ele recusou. A apresentadora aproveitou então para desabafar que não irá parar de expor as situações de sua vida que envolvem o ex-marido, e disse:

- Sim, eu vou usar esse espaço para falar disso. Se eu não falar esse tipo de coisa da minha vida, o que eu vou falar, não é mesmo? Isso daqui vai virar look do dia e girar taça de vinho, mas a vida não é só isso.

Para finalizar o assunto, Titi revelou que essa queixa ainda é muito pouco do que ela poderia de fato reclamar. A mãe de Benjamin decide por não contar tudo nas redes sociais, mas disse que suas advogadas criminalistas e a própria advogada que fez o termo de divórcio do antigo casal conhecem todas as histórias. Que situação, hein?!