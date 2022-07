Elite rede de ensino realiza live sobre educação finaneceira

Beatriz Mirelle



06/07/2022 | 14:05



O Elite Rede de Ensino realizará, nesta quinta-feira, uma live sobre a importância da Educação Financeira. O propósito do evento é apresentar aos adolescentes e às crianças o conhecimento matemático financeiro a fim de que possam tomar decisões mais acertadas desde cedo. A transmissão será pelo canal do Elite no YouTube e começara às 19h30.

O professor de Matemática, Gilberto Gil, comandará a live e vai tratar de valor, de preço e de juros, pontos importantes para um melhor planejamento, organização e controle de gastos.

"Acredito que o tema é um dos caminhos para que o jovem consiga aproveitar da melhor maneira possível a renda proveniente da sua força de trabalho no futuro. Na escola, ele é riquíssimo de interdisciplinaridades com história, geografia e matemática. Trabalhar o assunto é fundamental na formação do cidadão e no entendimento do impacto dos juros compostos na nossa vida", explica Gil.