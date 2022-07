MEC divulga nesta quarta resultado do processo seletivo para faculdades públicas

06/07/2022 | 14:03



O Ministério da Educação divulga nesta quarta-feira, 6, o resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 65.932 vagas no ensino superior público em mais de 2 mil cursos de graduação.

As matrículas devem ser feitas entre os dias 13 e 18 de julho. A partir desta quarta e até o dia 18, os interessados podem entrar em uma lista de espera, mas a chamada em si será feita por cada instituição de ensino.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior (federais, estaduais ou municipais) oferecem vagas a serem disputadas por quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente - exceto aqueles que tiraram nota zero na prova de redação ou tenham realizado a prova na condição de treineiro. Também é necessário ter uma conta no sistema gov.br.

Mesmo sem estar logado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior https://acessounico.mec.gov.br/), é possível conferir o número de vagas disponíveis por modalidade de concorrência (cotistas ou não cotistas), cursos, turnos e localização das instituições de ensino.