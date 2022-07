Bianca Bin e Sérgio Guizé contam que famosa frase de novela os acompanha até em situações difíceis

06/07/2022 | 13:10



Na última terça-feira, dia 5, o casal Bianca Bin e Sérgio Guizé participou do programa Conversa com Bial. Durante o bate-papo, os atores, que se conheceram e viraram amigos na novela Êta Mundo Bom, contaram sobre a história de seu relacionamento, que começou apenas quando fizeram O Outro Lado do Paraíso juntos:

- Assim que acabou a novela, decidimos mudar de vida, fazer uma mudança radical mesmo. Eu morava havia dez anos no Rio de Janeiro e ele no Bixiga, em São Paulo. Aí rolou um para onde vamos?. Fazíamos novela com o Lima Duarte, que foi quem nos apresentou o corretor, que arrumou nossa casa.

Bianca Bin relembrou também a frase clássica Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, que sua personagem falou na trama onde os dois começaram a namorar:

- Já faz quatro anos que a novela acabou e as pessoas ainda lembram dessa frase. Elas me encontram na rua com máscara e reconhecem pela voz e pelos olhos. É uma personagem que significou e marcou muito.

Sérgio completou dizendo que a fala foi tão marcante que após sua irmã ficar internada por Covid-19, grávida de oito meses, ao ser extubada soltou a frase icônica.