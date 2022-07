Beto Carrero World é eleito o 3º melhor parque de diversões do mundo

Redação

O Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, foi eleito o terceiro melhor parque de diversões do mundo pelo Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo que leva em consideração as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor. A seleção, que considerou centros de lazer temáticos e aquáticos, traz o aquático Siam Park, em Adeje, na Espanha, no primeiro lugar, e o temático francês Puy du Fou, em Les Epesses, na segunda colocação.

Outros dois parques brasileiros figuram entre os dez primeiros: o Hot Park, em Rio Quente, é o sexto, e o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, o décimo.

Curiosamente, nenhum parque da Disney World faz parte da lista. Dos complexos em Orlando, queridinho dos brasileiros, o único que aparece entre os dez primeiros é a Islands of Adventure, da Universal, onde fica a incrível montanha-russa Jurassic World VelociCoaster.

Além do ranking de melhores parques de diversões do mundo, o Travellers’ Choice Awards 2022 publicou outras listas, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

Os 10 melhores parques de diversões do mundo

Confira a lista dos dez melhores parques temáticos do mundo, segundo o Travellers’ Choice Awards 2022, com destaque para os brasileiros Beto Carrero World, Hot Park e Parque Terra Mágica Florybal:

Siam Park – Adeje, Espanha Le Puy du Fou – Les Epesses, França Beto Carrero World – Penha, Brasil Puy du Fou España – Toledo, Espanha The Milky Way Adventure – Clovelly, Reino Unido Hot Park – Rio Quente, Brasil Waterbom Bali – Kuta, Indonésia Dollywood – Pigeon Forge, EUA Islands of Adventure Universal – Orlando, EUA Parque Terra Mágica Florybal – Canela, Brasil

O que fazer no Beto Carrero World

Há tempos o Beto Carrero World se consolidou como o melhor parque temático do Brasil. Uma vez nele, o visitante encontra experiências para toda família, que vão desde montanhas-russas radicais até áreas infantis, com personagens, e shows de carros.

Confira as principais atrações do Beto Carrero World:

Castelo das Nações

Rebuliço

FireWhip

Madagascar Circus

Big Tower

O Sonho do Cowboy

Excalibur

Star Mountain

Barco Pirata

Zoológico

Madagascar Crazy River Adventure

Hot Wheels – Epic Show

Veja no álbum detalhes sobre todas essas experiências e o que fazer no Beto Carrero World:

Com estilo medieval, o Castelo das Nações é um dos símbolos do parque e a porta de acesso ao Beto Carrero World. O Rebuliço, na área temática Cowboyland, tem movimentos desordenados, que seguem em todas as direções. Primeiro, ele começa girando na horizontal, depois na vertical, diagonal, misturando tudo e assim vai. Montanha-russa invertida, a FireWhip foi inaugurada em 2008. Ela chega a velocidades próximas dos 100 km/h e atinge 4,5 vezes a força da gravidade. Tudo isso com os pés pendurados. Os visitantes do parque podem conhecer de perto os personagens da animação Madagascar. Um espetáculo com eles pode ser visto no espaço Madagascar Circus. A Big Tower leva os visitantes do Beto Carrero World a 100 metros de altura, despencando a 120 km/h. Musical, a atração O Sonho do Cowboy presta homenagem a Beto Carrero, fundador do parque e morto em 2008. O Excalibur é um show medieval que conta a história da luta pela espada do Rei Arthur. Atração musical, o Show Acqua reúne acrobacias, danças e diversos personagens oceânicos. Os vários loopings e a queda inicial de 35 metros de altura proporcionam muitas emoções na Star Mountain. Criado por uma empresa alemã, o Barco Pirata atinge até 12 metros de altura e comporta até 60 passageiros. Diversas espécies podem ser vistas no zoológico do parque. A Madagascar Crazy River Adventure é mais uma atração com os personagens da animação. Xícaras Malucas. A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos. Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação × A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação × A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação × A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação × A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos |Divulgação × A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos | Divulgação A área temática da Hot Wheels tem lojas, atrações e shows exclusivos | Divulgação ×

Vídeo: 3 motivos para ir ao Beto Carrero World

O 3em3, site parceiro do Rota de Férias, esteve no Beto Carrero World e apresenta os três motivos principais que você deveria levar em consideração para ir ao terceiro melhor parque de diversões do mundo, segundo os usuários do TripAdvisor. Acompanhe:

Ingressos do Beto Carrero World

Os ingressos para o Beto Carrero World custam a partir de R$ 139,90 por pessoa. Você consegue comprar adiantado e parcelado em dez vezes em agências como a Easy Travel Shop, ao clicar aqui.