Charge - 6 de julho de 2022

Do Diário do Grande ABC



06/07/2022 | 12:16



A cesta básica chegou a custar R$ 1.129,46 em junho no Grande ABC. Em relação a maio, o total de 34 itens registrou alta de 4,89%, somando mais R$ 52,63 na conta final do consumidor. O valor representa 93,18% do salário mínimo do Brasil, em R$ 1.212.