Durante o Encontro, Supla canta música que é sucesso em Pantanal

06/07/2022 | 12:10



Como diria o José Leôncio: Toca Cavalo Preto! Durante o Encontro da manhã desta quarta-feira, dia 6, os convidados estavam falando sobre um dos destaques da novela Pantanal, que levantou questões sobre racismo para o público. Os filhos de Tenório levantaram perguntas sobre o próprio pai e discutiram a possibilidade de serem motivo de vergonha para o personagem de Murilo Benício.

Ao final do momento de conversa, Patrícia Poeta, que é a nova apresentadora do programa, pediu uma palinha para o cantor Supla, que estava no sofá como convidado musical desta quarta-feira, dia 6, para cantar a canção.

- Fiquei sabendo que a nossa amiga Ana Maria Braga pediu para você cantar Cavalo Preto. Você pode dar uma palinha?

Com muito bom humor a voz de Garota de Berlim se levantou e pediu para o guitarrista trocar a guitarra pela viola, muito eclético, né? Mas o cantor não estava com a letra em mãos para acompanhar perfeitamente a música e correu para pegar a colinha.

- Eu preciso da letra. Eu prefiro o papelzinho.

- Papelzinho não, papelzão, brincou Patrícia Poeta.