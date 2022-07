S&P Global: PMI composto dos EUA cai a 52,3 em junho; o de serviços recua a 52,7

06/07/2022 | 11:34



O índice de gerentes de compras composto dos Estados Unidos, elaborado pela S&P Global, recuou de 53,6 em maio a 52,3 em junho, informou nesta quarta-feira a agência responsável pelo indicador. Apenas no setor de serviços do país, o PMI caiu de 53,4 em maio a 52,7 em junho, ante previsão, neste caso, de 51,4 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O relatório destaca que os fornecedores de serviços registraram queda na demanda na pesquisa de junho, com a inflação elevada e a incerteza econômica como influências. Já no PMI global, a S&P Global aponta que houve queda na leitura para novas encomendas pela primeira vez em quase dois anos. Com informações da Dow Jones Newswires.