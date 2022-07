Novo recurso: agora é possível pedir viagens simultâneas no Uber Flash

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/07/2022 | 10:55



A Uber anunciou hoje (6) um novo recurso que permite ao usuário fazer solicitações de viagens simultâneas no Uber Flash e no Flash Moto. A novidade chega para facilitar a rotina de quem utiliza as modalidades para enviar ou receber itens e quer ganhar ainda mais tempo.

Como funciona

Assim que é feita a primeira solicitação de viagem com Uber Flash, o usuário verá as opções “Enviar” e “Receber” na parte inferior da tela. Basta utilizar um dos botões para solicitar a próxima corrida.

Além disso, é possível solicitar viagens simultâneas no Uber Flash diretamente pelo novo Portal de Atividade. Por meio dele, o usuário consegue consultar o status de todas as corridas em andamento, ou até mesmo requisitar uma nova solicitação.

Regras do Uber Flash

No Uber Flash, usuários podem solicitar viagens para o transporte de objetos com até 20kg de porte médio ou pequeno, que possam ser acomodados com segurança no porta-malas do veículo do motorista parceiro. Já no Flash Moto, os itens devem ser de pequeno porte e ter até 10kg, levando em consideração que serão transportados nas bags dos entregadores. Basta escolher uma das opções que melhor atenda às necessidades da entrega.

A Uber recomenda que o usuário use o chat do aplicativo para conversar com o parceiro e fornecer mais orientações sobre a entrega. É possível informar os dados de quem vai receber ou entregar o item, para que ambos tenham acesso às informações da viagem e ao mapa do trajeto, atualizado em tempo real. Além disso, as duas partes recebem alertas em seus smartphones quando a entrega está se aproximando e, se necessário, o motorista pode entrar em contato com os dois por mensagem ou ligação dentro do app.

Não é permitido enviar itens cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da modalidade, incluindo o limite de valor de R$ 500. Antes de cada solicitação, as regras do Uber Flash são exibidas no aplicativo para que o usuário possa verificar e concordar antes de seguir com o pedido.

Segurança

No início de 2022, a Uber anunciou que as viagens feitas por meio do Uber Flash e do Flash Moto passam a ter um código de verificação no momento da entrega, com o objetivo de trazer mais segurança para as modalidades.

Ao solicitar um Flash pela tela inicial do app, o sistema da plataforma informa ao usuário a necessidade de fornecer um PIN ao final da entrega. Assim, no momento da conclusão da viagem, o destinatário deve informar ao parceiro de entrega um código de quatro dígitos.