TikTok e Luan Santana lançam desafio para escolher efeito criado por fã

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/07/2022 | 10:55



O TikTok e Luan Santana se uniram em uma parceria. Os usuários da rede social terão a oportunidade de criar um efeito oficial para o lançamento de Luan City – novo projeto do cantor que foi dividido em quatro partes, duas delas já lançadas.

Para participar, a pessoa precisa criar efeitos por meio do Effect House, plataforma em que a comunidade do TikTok pode desenvolver seus próprios filtros. Os cinco melhores irão para votação popular. O ganhador terá sua criação transformada no efeito oficial do projeto de Luan Santana.

A primeira fase vai até 22 de julho. Durante esse período, qualquer pessoa pode submeter o seu efeito e participar da campanha. Já a segunda fase vai de 23 a 30 de julho, quando os cinco melhores vídeos já terão sido selecionados e estarão prontos para a votação final. O grande vencedor será revelado em 1º de agosto. O escolhido também receberá ingressos para um show do cantor, com direito a conhecê-lo nos bastidores, além de produtos do artista.

Além disso, o aplicativo terá uma programação especial referente à terceira parte de Luan City. Conteúdo exclusivo será publicado no perfil do cantor, além da hashtag #LuanCity, com a qual os criadores poderão soltar a criatividade com o filtro ganhador e as músicas novas.