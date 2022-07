Após última eliminação, finalistas de No Limite são definidos

06/07/2022 | 10:10



Quem será o grande vencedor? O top 5 de No Limite já foi decidido na última terça-feira, dia 5 após a eliminação de Flávia. O clima de comemoração se instalou entre Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor.

Mas você acha que foi tudo flores? Nananina não! As provas exigiram muito equilíbrio e força dos participantes, o desafio do Privilégio consistia em atravessar uma corrente se segurando apenas em uma corda.

E o Charles levou a melhor! Ele recebeu um banquete com hambúrguer que deixou os outros participantes salivando de vontade.

Também teve Imunidade! A primeira etapa eliminou o Lucas, e desafiou os que sobraram a cortar as cordas que amarravam seus pés e mãos, haja força! Mas o privilégio ficou com Clécio que garantiu a vaga direto para a Final do programa.

Infelizmente a última participante mulher, a Andréa, precisou se despedir do reality. Ela se emocionou ao dizer que deu tudo de si nas provas e desafios, arrasou, né?

A final agora está entre Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor, para quem vai a sua torcida de No Limite? O programa acabará na próxima quinta-feira, dia 7.