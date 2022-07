Guitarrista Carlos Santana desmaia durante show e é levado para hospital: Desidratei

06/07/2022 | 10:11



Na última terça-feira, dia 5, Carlos Santana deu um grande susto em seus fãs ao desmaiar no palco durante um show. O lendário guitarrista precisou ser retirado de maca da apresentação em Clarkston, nos Estados Unidos, e levado ao hospital após desidratar e sofrer exaustão com o calor. Vídeos do ocorrido viralizaram nas redes socais.

Segundo informações do TMZ, ele estava apresentando a música Joy no momento do desmaio. Quando percebeu que algo estava errado, se sentou na frente da bateria e caiu para trás. Diversos funcionários, incluindo paramédicos, correram para ajudá-lo e usaram uma lona preta para proteger o artista enquanto era socorrido. Em um dos registros, Santana é visto acenando para a plateia enquanto era carregado para fora do palco.

A equipe do músico de 74 anos de idade fez uma publicação no Facebook dando mais detalhes sobre o ocorrido e informando que ele foi levado ao hospital, mas está bem.

A lenda do rock Carlos Santana foi superado pela exaustão pelo calor e desidratação durante um show na terça-feira, dia 5 de julho, à noite em Michigan. O grande guitarrista foi tirado de seu show no Pine Knob Music Theatre (anteriormente DTE Energy Music Theatre), um anfiteatro ao ar livre em Clarkston, cerca de 40 milhas a noroeste de Detroit, Michigan. Carlos foi levado ao pronto-socorro da McLaren Clarkston para observação e está passando bem, foi anunciado pelo empresário de Santana, Michael Vrionis esta noite.

Também foi informado que o show com Earth, Wind & Fire que estava marcado para esta quarta-feia, dia 6, no The Pavilion at Star Lake - antigo S&T Bank Music Park - em Burgettstown, na Pensilvânia, foi adiado para uma data posterior. Ainda na página oficial, Carlos adicionou:

Para todos, obrigado por suas preciosas orações. Cindy e eu estamos bem, apenas indo com calma. Esqueci de comer e beber água, então eu desidratei e desmaiei. Bênçãos e milagres para todos vocês.