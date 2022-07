Myrkl: pílula contra ressaca começa a ser vendida no Reino Unido

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/07/2022 | 09:55



Desde segunda-feira (4), está à venda no Reino Unido uma pílula contra ressaca. Batizada de Myrkl, estudos clínicos mostraram que as pessoas que ingerem o comprimido podem apresentar 70% menos álcool no sangue do que aquelas que não tomam nada antes de beber.

Normalmente, o álcool é decomposto pelo fígado, sendo transformado em acetaldeído, que produz uma série de ácidos tóxicos no organismo e acaba por provocar os sintomas da ressaca. O Myrkl, no entanto, promete decompor a bebida no intestino, antes que ela chegue ao fígado.

Para isso, a pílula contra ressaca possui em sua composição as bactérias Bacillus Coagulans e Bacillus Subtilis e o aminoácido L-Cisteína, que decompõe o álcool em água e dióxido de carbono, garantido que quase nenhum acetaldeído precise ser produzido pelo fígado. Os comprimidos ainda contam, como bônus, com vitamina B12, que ajuda no revigoramento do corpo pós-embriaguez.

O medicamento foi desenvolvido pela farmacêutica sueca de Faire Medical em parceria com o Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha. Por enquanto, a pílula contra ressaca está à venda apenas via site oficial. A caixa com trinta cápsulas sai por £ 30 (cerca de R$ 193, na conversão direta).