Qualidade do ar próximo de creches é ruim

Joyce Cunha



06/07/2022 | 09:12



Estudo internacional realizado pela Fundação Horizonte Ciudadano, do Chile, em cinco escolas municipais de Diadema identificou elevado índice de poluentes na atmosfera no entorno das unidades de ensino.

Como parte do projeto “Aires Nuevos”, cinco unidades escolares do município receberam equipamentos para medir a qualidade do ar. O estudo apontou índices de até 40 microgramas de material particulado (MP 2,5 – tipo de partículas finas de poluição) por metro cúbico em períodos de 24 horas, acima dos 17 microgramas que são o limite considerado aceitável pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Este tipo de poluente está associado a mortes por doenças pulmonares, cerebrais e de coração.

Participam do estudo as creches Marcia Maria Rodrigues Silva, Eva Maria, Lázara Silveira Pacheco, Carolina Maria de Jesus, e Herbert de Souza,

Dados da OMS e da Unicef (Fundação das Nações Unidas para a Infância) apontam que, anualmente, 600 mil mortes infantis no mundo estão associadas à poluição do ar. A diretora presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade, Evangelina Araújo Vormittag, explica os malefícios da poluição na infância.

"A poluição do ar é considerada o maior perigo ambiental do mundo (para a saúde), ultrapassando as doenças por água insalubre e por vetores, entre outras. Ele está associado ao adoecimento e mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, porque esse poluente material particulado de 2.5 é uma poeira muito fina que entra no pulmão, vai para a circulação sanguínea e atinge vários órgãos. A criança está no grupo mais prejudicado, porque ainda tem seu sistema respiratório em desenvolvimento e fica mais exposta", avaliou.

A experiência poderá ser levada ao debate dos municípios da região pelo GT (Grupo de Trabalho) Educação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

“Falamos muito sobre a primeira infância, sobre questões como vagas em creches, qualidade da alimentação, mas raramente paramos para pensar a qualidade do ar”, observou Ana Lúcia Sanches, secretária de Educação de Diadema.

“O diagnóstico da qualidade do ar foi a primeira fase do projeto. A próxima etapa será a formação das equipes sobre o tema e, a partir disso, a definição de quais serão as ações para mitigar o problema. Cada uma das escolas tem um contexto e poderá contribuir para melhorar a qualidade do ar, por meio da sensibilização da comunidade e da ampliação de áreas verdes nas escolas”, afirmou a secretária Ana Lúcia.