Ana Carolina fala de esporte em agenda

Da Redação



06/07/2022 | 08:46



A primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), que é pré-candidata a deputada estadual na eleição de outubro, participou, na noite de segunda-feira, de agenda para falar e ouvir demandas sobre políticas públicas de esporte, ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania).

O encontro, que reuniu cerca de 300 pessoas em um salão no bairro Vila Gilda, em Santo André, foi organizado pelo secretário de Esporte e Praça Esportiva, Marcelo Chehade (Cidadania).

Chehade disse que o evento deu oportunidade de reforçar o trabalho desenvolvido por Ana Carolina na área social e da necessidade de garantir representantes na Assembleia e Câmara Federal para trazer mais recursos. “A gente convidou todos os grupos ligados ao esporte e falou da necessidade de garantir mais verbas estaduais e federais para nos ajudar a ampliar ou criar novos projetos na cidade”, afirmou. O secretário lembrou que o município recebeu cerca de R$ 5 milhões, oriundos de emenda parlamentar de Alex Manente, que serão destinados a reformar espaços públicos e garantir oportunidades de novas vagas para várias modalidades”, completou Chehade.

Ana Carolina ressaltou a importância de discutir os avanços do setor. “A gente sabe da importância do esporte na vida das pessoas e do quanto é um instrumento transformador de vidas, não só nesse cenário pós-Covid. Em Santo André nós pensamos no esporte como política pública de inclusão, saúde e performance.”

Para Alex, o encontro reflete o bom trabalho desenvolvido em Santo André, que recentemente foi eleita pela Aces Europe a cidade sul-americana do esporte. “O Marcelo faz um excepcional trabalho e pudemos notar ali um conjunto de pessoas com uma mesma causa, que é de melhorar o esporte em Santo André, e fiquei muito feliz em poder participar e receber as contribuições, junto com a Ana Carolina, desse importante grupo”, disse o deputado federal.