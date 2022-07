Papa Francisco lamenta morte de Dom Cláudio Hummes

Renan Soares

Especial para o Diário



06/07/2022 | 00:01



Maior líder da Igreja Católica, o papa Francisco lamentou a morte de Dom Cláudio Hummes em telegrama de pesar enviado ao arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Na mensagem, Francisco diz que recebeu “com profundo pesar a notícia do falecimento do eminentíssimo cardeal Cláudio Hummes”, que foi o antecessor de Dom Odilo na Arquidiocese de São Paulo.

No comunicado, o argentino relembrou momentos junto ao amigo brasileiro. Dom Cláudio Hummes teve influência na escolha do nome do novo papa. O Cardeal era amigo de Jorge Bergoglio, agora chamado Francisco, e esteve presente ao seu lado no canto direito da varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano. durante a apresentação do recém-eleito papa para o mundo, em 2013.

“Trago sempre vivas na memória as palavras que dom Cláudio me disse no dia 13 de março de 2013, pedindo-me que não me esquecesse dos pobres", escreveu Francisco no telegrama. Em 2019, o Cardeal foi nomeado por Francisco relator do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. Em 2020, Dom Cláudio foi eleito presidente da Conferência Eclesial da Amazônia.

O papa Francisco exaltou o empenho de Dom Cláudio Hummes na caminhada junto à Igreja Católica e ressaltou ainda suas lutas recentes junto à floresta Amazônica.

Em 2014, o religioso assumiu a presidência do Repam (Rede Eclesial Pan-Amazônica), e esteve à frente da instituição até 2020. Na função, o cardeal viajou por diversos Países, como Venezuela e Equador, e elaborou trabalhos nas comissões episcopais visando apoiar a popopulação da Pan-Amazônia a favor de direitos humanos.

"Quero assegurar-lhe dos sufrágios que elevo ao altíssimo pelo eterno descanso deste querido irmão. Minhas preces são também de gratidão a Deus pelos longos anos de seu dedicado e zeloso serviço, sempre pautado pelos valores evangélicos, à Santa Mãe Igreja nos diversos encargos pastorais que lhe foram confiados tanto no Brasil quanto na Cúria Romana, e por seu empenho em anos recentes pela Igreja que caminha na Amazônia", finalizou o papa Francisco, em seu comunicado.

RELAÇÃO COM A REGIÃO

Dom Cláudio fez história durante sua passagem como bispo no Grande ABC. Na Igreja Particular de Santo André, ele atuou por 21 anos. Em seus primeiros momentos na diocese, anunciou um replanejamento com a criação de várias paróquias. O religioso esteve sempre ao lado dos trabalhadores durante duas décadas de trabalho.

ENTERRO

O velório do cardeal Dom Cláudio Hummes chega ao fim na manhã de hoje na Catedral Metropolitana de São Paulo, na Praça da Sé, na região central da Capital. O funeral, que começou na segunda-feira (4), tem três encontros religiosos hoje: Às 6h, 8h e 10h.