Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/07/2022 | 19:21



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá, em atendimento a um chamado, realizou a prisão de um suspeito de aplicar um tipo de estelionato popularmente conhecido como “golpe da maquininha”. A ação ocorreu hoje, no Parque das Américas.

O indivíduo, disfarçado de entregador, abordava moradores em suas próprias residências. Ele afirmava que os munícipes eram ganhadores de uma promoção de uma loja de chocolates. Mas, para receber o prêmio, os ganhadores precisavam pagar uma quantia de R$7,00 referente ao frete. O homem solicitava que o valor fosse pago via cartão para poder prestar contas. No entanto, uma das vítimas desconfiou da ação e percebeu que a quantia digitada na máquina de cartão era na verdade de R$2.007,00.

O homem foi contido e a população acionou a GCM. A equipe da ROTAM (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) chegou ao local e procedeu com a abordagem. O indivíduo foi encaminhado ao 2° DP de Mauá para os devidos procedimentos legais. A suspeita é de que ele atuava com o apoio de outros dois elementos que conseguiram fugir.

Esse tipo de crime vem aumentando em todo o País conforme os serviços de entrega se tornam mais comuns. As autoridades reforçam o conselho para que os clientes fiquem atentos aos valores digitados no mostrador das maquininhas.