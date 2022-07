Criançada ganha atrações em tradicional restaurante de São Roque

Do Diário do Grande ABC



05/07/2022 | 18:59



Tradicional restaurante de gastronomia portuguesa localizado em São Roque, cidade do Interior a menos de 70 quilômetros de São Paulo, a Quinta do Olivardo preparou dias de lazer e diversão para a criançada nestas férias escolares em julho.



Entre as atrações, que funcionarão diariamente neste período, estão o circuito de aventuras com direito a brinquedos, arvorismo, a maior tirolesa da cidade, com 240 metros de extensão, navio pirata, pedalinho, pula-pula e cama elástica. Além disso, minifazendinha encanta os visitantes, que podem ter contato com cavalos, coelhos, galinhas e vacas.



Localizado na rota do vinho, o estabelecimento também pensou nos papais e responsáveis pelos pequenos. No local é oferecido a eles o melhor da gastronomia portuguesa, com pratos com bacalhau, salmão à moda, arroz com sardinha, espetada madeirense, leitão à bairrada, lasanha de alcachofra, pratos infantis com carne, frango e massa, bolinho de bacalhau, alheira defumada, além das sobremesas como pastel de nata (Belém), pastel de Santa Clara, doces portugueses, rabanada

“Nossa Quinta é um pedacinho de Portugal situada em ampla área verde. Esperamos que os ''miúdos'', como chamamos carinhosamente as crianças, possam desfrutar de momentos inesquecíveis nestas férias junto com seus pais, amigos e familiares”, enfatiza Olivardo Saqui, proprietário da casa.



O destino é tranquilo para quem deseja fazer bate-volta, mas também oferece diversas opções de hospedagem para estender a estadia e curtir com tranquilidade um pouquinho mais. A programação se estende de 2 a 31 de julho. O estabelecimento fica na Estrada do Vinho, km 4, e funciona diariamente, das 9h30 às 17h30. Mais informações e reservas pelo WhatsApp: (11) 97088-5401.