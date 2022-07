Marcos Rocha cobra foco no Palmeiras e pede estádio lotado contra o Cerro

05/07/2022 | 18:39



Após oscilações do Palmeiras nos últimos jogos, o lateral-direito Marcos Rocha pediu foco ao time para o decisivo duelo contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogador também pediu apoio da torcida para lotar o Allianz Parque, em busca da vaga nas quartas.

"Jogo de Libertadores não pode cochilar, não pode dar mole. Eles vão vir para tentar buscar um resultado positivo, provavelmente vão vir com uma formação diferente. Vimos que no final do jogo colocaram dois centroavantes que dificultaram a nossa bola aérea. É ter bastante atenção, tenho certeza de que o Abel e sua comissão estão preparando surpresas para que possamos fazer um grande jogo e passar de fase", comentou.

Ele minimizou a irregularidade dos últimos jogos. "Estamos disputando três grandes campeonatos e brigando por todos. Uma hora ou outra podemos oscilar, mas sabemos o quanto o nosso trabalho é positivo dentro e fora do clube, com o torcedor reconhecendo e lotando o estádio. Isso nos deixa muito felizes e nos faz trabalhar ainda mais para dar a resposta para eles."

"O trabalho está sendo bem feito, os mesmos jogadores que estão aqui hoje venceram há quatro meses. Temos um grupo especial e queremos algo a mais com a camisa do Palmeiras. Queremos ganhar ainda mais este ano. Contamos com o apoio dos torcedores. Que eles continuem acreditando porque sabemos que juntos já conseguimos algo especial", afirmou.

A expectativa para a partida de volta é a melhor possível muito em função do que aconteceu no Paraguai no confronto de ida: vitória de 3 a 0 como visitante e uma bela atuação.

Para o jogo contra os paraguaios, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos. Contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o Allianz recebeu 40.235 torcedores. A chance desse número ser superado contra o Cerro é grande.

Ciente do apoio da torcida, o técnico Abel Ferreira comandou o trabalho na Academia de Futebol nesta terça-feira. Ele deu atenção especial para as finalizações de meia distância e também para os cruzamentos. Na atividade, todos os titulares marcaram presença.

Como a vantagem do Palmeiras é grande (garante a vaga até com derrota por dois gols de diferença), o comandante estuda a possibilidade de preservar alguns titulares. A definição, no entanto, vai sair após uma reunião com o seu estafe e o departamento médico do clube.