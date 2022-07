Governo Biden 'todas as opções' possíveis sobre tarifas à China

05/07/2022 | 17:13



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou, nesta terça-feira, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estuda "todas as opções" em relação às tarifas a produtos chinesas impostas na gestão anterior.

Nas últimas semanas, vários veículos da imprensa americana noticiaram que Biden estuda eliminar as tarifas adotas no âmbito da guerra comercial com a China durante o governo do ex-presidente Donald Trump. Segundo Jean-Pierre, as cobranças foram criadas de maneira "perigosa e "não estratégica".

"A equipe de Biden está conversando sobre isso", confirmou. "Quando descobrirmos a melhor abordagem, faremos um anúncio", acrescentou.