3 resorts para curtir as férias de julho em São Paulo

As cidades do interior paulista contam com resorts perfeitos para quem pretende passar as férias de julho em São Paulo. Abaixo, veja três sugestões legais que já prepararam programações especiais para o período de recesso escolar.

Resorts para curtir as férias de julho em São Paulo

Bourbon Atibaia Resort – Atibaia

A programação de julho do Bourbon Atibaia Resort conta com uma novidade chamada Village Bourbon. Trata-se de um espaço com atividades para crianças e adultos, como oficina de música para bebês, culinária infantil divertida, contação de histórias, ateliê de artesanato e jogos de mesa.

A Turma da Mônica, que marca presença em vários espaços do hotel, vai estar no complexo todas as terças, quintas e aos finais de semana do mês de julho, Cebolinha, Cascão, Magali, Mônica, Franjinha, Chico Bento, Rosinha, Louco e Milena serão alguns dos personagens que irão interagir com as crianças em diferentes áreas do resort.

Para os adultos, o local preparou diversas atrações, como shows de ilusionismo, espetáculos divertidos “No Improviso” e “Décadas”, e tributo ao rock ‘n’ roll com bandas cover. Os mais velhos também poderão optar pela moda de viola, no sítio do Vovô, com broa e muita prosa, ou por tomar um vinho ao som de MPB, piano e violão no Looby Bar.

Royal Palm Plaza – Campinas

No Royal Palm Plaza, o mês de julho será marcado por atividades lúdicas, como pintura facial, contação de história, oficinas circenses e apresentação de teatro infantil, com a turma da Fofa-Flor, no Miniville.

No dia 17 de julho será realizada a Festa Julina, com comidas típicas e brincadeiras temáticas.

O resort disponibilizará mini fuscas, brinquedos infláveis, como pula pula e tobogã, além de games organizados pela equipe de recreação, como o quiz musical, e brincadeiras em família, como o jogo “pais e filhos”, em homenagem ao anos 1980.

Enquanto crianças e adolescentes se divertem com arvorismo, tirolesa e torneios de arco e flecha, beach tênis, vôlei, futebol e slackline, os pais podem aproveitar o Happy Hour musical e o karaokê com banda. Para os amantes da boa gastronomia, a adega Cave do Douro oferece um delicioso festival de fondues durante todo o inverno.

Mavsa Resort – Cesário Lange

O Mavsa Resort preparou uma programação especial para quem pretende passar as férias de julho em São Paulo. Os pequenos serão convidados a fazer uma viagem no tempo, brincando com personagens pré-históricos e futuristas. A atração Kids Primata, por exemplo, promoverá uma caça ao tesouro. Já o Kids Robô, levará as crianças para o futuro, nos caminhos da ciência com uma gincana pra lá de animada.

Além disso, os pequenos poderão explorar a fazendinha, o complexo aquático, o minizoológico e as quadras de tênis, futebol, vôlei de areia e beach tennis. O hotel também instalou novos playgrounds ao lado da Cidade dos Sonhos, com escorregadores, pontes de cordas, túneis e mini escalada.

Para os adultos, o período conta com baladas com DJs e torneio de pesca. Também é possível curtir o novo Pub, que serve deliciosas cervejas artesanais.

Os apaixonados por esportes e atividades ao ar livre podem participar da Mavsa Runner, uma corrida e caminhada que acontece nas dependências do resort em um percurso de aproximadamente 5 quilômetros.

