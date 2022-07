Shawn Mendes encontra com fã na rua utilizando uma roupa idêntica a sua

05/07/2022 | 16:10



Situação inusitada! Durante uma caminhada no último final de semana em Vancouver, no Canadá, Shawn Mendes passou por uma situação nem um pouco comum. O dono do hit In My Blood cruzou com um fã na rua utilizando um look igual ao dele: um casaco com a mesma estampa e um par de tênis da mesma marca.

Nitidamente surpreso e encantado com toda a situação, o cantor resolveu registrar esse momento único em seu TikTok, o que deixou os fãs eufóricos e desejando ter essa mesma oportunidade um dia! Que sonho, né?

Os seguidores de Shawn ainda brincaram com o ocorrido, fazendo várias referências ao Multiverso da Loucura, novo filme dos estúdios Marvel. Só o Doutor Estranho seria capaz de explicar uma situação inusitada dessas!