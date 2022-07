Após especulações sobre relacionamento, Lipe Ribeiro desabafa: Focado em mim

05/07/2022 | 15:11



Desde que terminou seu noivado com Ya Burihan, Lipe Ribeiro se envolveu em algumas polêmicas após ter um affair com Viih Tube. Porém, elas não acabaram. Solteiro, o ex-peão foi visto com sua ex-noiva e as especulações sobre um romance da dupla só aumentou - o que não deixou Lipe nada feliz. Através de seu Twitter, o influenciador abriu o jogo e desabafou sobre todos os boatos.

Só para vocês entenderem, não são vocês que determinam com quem a pessoa tem que estar ou deixar de estar ok? Estou solteiro e feliz. Parem. Focado em mim, nos meus projetos e nas minhas empresas.

Depois de deixar bem claro que não ficou nada feliz com as especulações, Lipe se acalmou e fez mais dois tweets:

Ciclos encerram e está tudo bem.

Desculpa [o] desabafo, finalizou.