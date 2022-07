Paço de São Bernardo recebe festival gastronômico

Do Diário do Grande ABC



05/07/2022 | 14:59



O Paço de São Bernardo, à Rua Samuel Sabatini, 50, Centro, recebe no próximo fim de semana, dias 8, 9 e 10, o Steak Pork Festival, realizado pela Cervejaria Madalena, de Santo André. O evento, de acordo com a cervejaria, será para toda a família, com diversão, música, gastronomia variada e vários estilos de chope em um espaço petfriendly, além de área kids com série de brinquedos, como infláveis e cama-elástica.

Uma das principais atrações, que a Madalena traz com exclusividade para esse evento, é a degustação de cerveja em voo cativo de balão a 20 metros de altura. No voo cativo o balão fica ancorado ao chão por cordas, podendo subir e descer livremente, onde as pessoas desfrutam a paisagem e sentem a emoção de voar.

No cardápio o destaque fica por conta do torresmo de rolo preparado especialmente por Roberto Ravioli, um dos grandes chefs do Brasil e referência quando o assunto é culinária italiana. Ravioli é ex-chefe da Globo e atualmente parte da equipe do programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes. Além disso, churrasco BBQ, costela fogo de chão, costela no bafo, hambúrguer, porco no rolete, parrilha, baião de dois, galinhada, feijão tropeiro, comida baiana, japonesa, mexicana e muito mais integram o cardápio. De sobremesa, crepes, churros, sorvete na chapa, entre outros.

Para os apreciadores de cerveja, diversos rótulos da Madalena como lager premium, bohemian pilsen, session IPA, double IPA, weiss, stout, lager light, entre outros, além de foodtrucks com drinks especiais. Ainda, na programação musical, muito rock, além de Djs para animar a festança. Na sexta-feira, a partir das 19, toca a banda 220volts Capital Inicial Cover. No sábado, às 13h, Banda Makina L.A; 15h30, Arthur Hélio e Os Lobos; 17h30, Banda RedStock; e, às 20h, Dynasty Kiss Cover. Já no domingo, às 13h, Zona Western Band Western Band; 15h30, O Cerco – Charlie Brown Jr. Cover; 17h30, Rock Connection; e, para fechar o evento, às 20h: Classical Queen - Queen Cover.

A entrada é um par de meias novas ou um agasalho, que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo.