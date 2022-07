Clube de Santo André recebe evento de rock e punk rock

Do Diário do Grande ABC



05/07/2022 | 14:54



O 74 Club, de Santo André, recebe sexta-feira, dia 8, às 19h, as bandas Rosa Tigre e Os Excluídos para noite de muito rock. O grupo Os Excluídos volta ao Grande ABC depois de quase uma década longe para apresentar as músicas do seu mais novo trabalho. Filhos da Desilusão, lançado neste ano.

Ja o Rosa Tigre, organizador do evento, se apresentará na região pela primeira vez, para divulgar seu álbum de estreia, Doido Para Brigar, Louco Para Amar, lançado em maio, e produzido por David Pacote, no estúdio Hill Valley, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A ligação do Rosa Tigre com o Grande ABC tem suas raízes no baterista Nicolas Miranda, morador do bairro Sonia Maria, em Mauá. Para ele, também guitarrista do 88 Não, Skamoondongos e Sem Gelo, trazer seu novo projeto à região é motivo de muito orgulho. “Fico muito feliz de poder trazer o Rosa Tigre para o querido (Grande) ABC, ainda mais com Os Excluídos, que tem muitos anos que não aparece por aqui. Vai ser uma noite inesquecível, certamente”, diz ele.

O evento ainda terá a discotecagem em vinil com Hudson Silva e Douglas DK.

O 74 Club fica na Rua Itobi, 325, na Vila Alpina.