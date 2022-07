Mário Frias sofre infarto e é internado na UTI em Brasília

05/07/2022 | 14:10



Mário Frias, ator e ex-Secretário Especial da Cultura, teve que ser levado às pressas ao hospital após ter um infarto. Nas redes sociais, a equipe do artista compartilhou o boletim médico, junto a um comunicado avisando que ele não poderá cumprir com seus compromissos. Ele está internado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, sem previsão de alta.

O senhor Mário Frias foi internado com quadro de infarto agudo do miocárdio na noite de 4/07/2022, segunda-feira. Foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos, dizia parte do texto.

Na legenda da publicação, ele escreveu:

Caros amigos, seguidores e todos que me acompanham. Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias. Agradeço a compreensão e conto com as orações de todos. Fiquem com Deus e até breve.