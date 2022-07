Bianca Andrade conta que só ficaria com uma pessoa na Farofa da Gkay e fãs suspeitam que seja Luísa Sonza

05/07/2022 | 14:10



Mesmo que a Farofa da Gkay esteja um pouco longe de acontecer, os fãs comentam sobre o evento sempre. Dessa vez a própria humorista falou da festa, Gkay fez um tweet uma reclamação na última segunda-feira, dia 4, em tom de brincadeira e na mensagem a influencer escreveu que com todos os amigos estão namorando, e que a Farofa deste ano estaria nas mãos de Bianca Andrade:

Viih tube, Álvaro e Rangel tudo namorando. Mazzafera em Las Vegas, BOCA ROSA A FAROFA ESTÁ EM SUAS MÃOS.

A empresária logo respondeu avisando a amiga que este ano está calculando que vai ficar com só uma pessoa e discretamente:

Amiga pelas minhas contas eu só pegaria uma pessoa da farofa e mesmo assim eu gosto no sigilinho, sem câmera. Você sabe.

Os internautas ficaram enlouquecidos e logo começaram as suposições sobre quem seria a pessoa, chegando ao nome de Luísa Sonza. Isso aconteceu pois durante a participação de Boca Rosa no podcast de Rafa Uccman e Lucas Guedez, o PocCast, no dia 20 de junho, a criadora de conteúdo contou que daria uns beijinhos na estrela de Sentadona, causando um alvoroço nos fãs das duas.

Lembrando que Bianca Andrade é conhecida por curtir muito as festas que vai e ficar com várias pessoas. Com o anúncio do término de seu relacionamento com Fred, do Desimpedidos, em abril deste ano seus seguidores logo se animaram com sua participação na próxima Farofa da Gkay.