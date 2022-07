Prêmio Kindle de Literatura: vencedor tem livro publicado e mais R$ 50 mil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/07/2022 | 13:55



A Amazon em parceria com o Grupo Editorial Record anuncia o lançamento da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, que oferece a autores independentes a chance de publicar seus livros. Os escritores que desejam participar do concurso devem enviar seus romances inéditos em português usando o Kindle Direct Publishing (KDP) – ferramenta de autopublicação da empresa –, incluir #PrêmioKindle em suas palavras-chave e registrá-lo na categoria Ficção. As inscrições vão de 11 de julho até 28 de agosto.

Além da publicação da obra, a 7ª edição premiará o vencedor com R$ 50 mil – sendo R$ 40 mil em dinheiro e um adiantamento de R$ 10 mil pela versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record em qualquer um de seus selos editoriais. O ganhador também receberá um cupom no valor de R$ 5 mil para compras de livros no site do Grupo Editorial Record.

Assim como nas edições anteriores do Prêmio Kindle de Literatura, as obras participantes serão avaliadas por um painel de especialistas editoriais, selecionados pela Amazon e pelo Grupo Editorial Record. Cinco finalistas serão anunciados e avaliados por um júri especial. Todos receberão um selo de livro “Finalista” na capa da versão original do eBook. Além disso, terão uma versão em audiobook de seu trabalho, que estará disponível no Audible.

Edições anteriores

Vanessa Passos foi a grande vencedora da 6º edição do Prêmio Kindle de Literatura, com o livro A Filha Primitiva. “Já acompanhava o concurso e pude perceber sua seriedade e cuidado com os autores. Para nós, escritores independentes, é muito importante ter uma projeção, aumentar o alcance para que o livro chegue a mais leitores”, comenta.

Os vencedores das outras cinco edições foram: O Pássaro Secreto, por Marília Arnaud, Dias Vazios, por Barbara Nonato, Dama de Paus, por Eliana Cardoso, O Memorial do Desterro, por Mauro Maciel, e Machamba, por Gisele Mirabai.