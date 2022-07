HBO cancela 'A Mulher do Viajante no Tempo' após uma temporada

05/07/2022 | 13:49



A HBO cancelou a série A Mulher do Viajante no Tempo (The Time Travelers Wife, em inglês) após a exibição de apenas uma temporada. A informação foi divulgada pelo Deadline.

A produção é uma adaptação do romance de Audrey Niffenegger e contava com Rose Leslie e Theo James no elenco. A obra conta a história de um homem que sofre de uma desordem genética que o permite viajar no tempo por breves períodos. Contudo, ele não é capaz de controlar esse poder e acaba encontrando sua futura mulher em diferentes momentos da vida dela.

A primeira temporada, que estreou em 15 de maio, não teve uma finalização, pois existiam planos de desenvolver uma continuação. O motivo da decisão não foi compartilhado.

"Embora a HBO não esteja avançando com uma segunda temporada de A Mulher do Viajante no Tempo, foi um privilégio fazer parceria com os mestres contadores de histórias Steven Moffat e David Nutter. Somos muito gratos por sua paixão, trabalho duro e cuidado para adaptar este livro amado", disse um porta-voz da empresa.

"Agradecemos também a Theo e Rose e ao resto do nosso elenco brilhante por suas atuações sinceras, que cativaram completamente o público", completou.