Mário Frias passa por cateterismo após enfarte; ele ficará internado em Brasília

05/07/2022 | 13:17



O ator e ex-secretário Especial da Cultura Mário Frias está internado em Brasília após sofrer um enfarte agudo do miocárdio na noite desta segunda-feira, 4, e passar por um cateterismo. A informação foi divulgada em nota no final da manhã desta terça, 5, no perfil oficial de Frias em rede social, com boletim médico do Hospital Santa Lúcia, na capital federal.

"Infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias", diz o texto publicado no Twitter oficial de Frias, que também informa que ele está em unidade de terapia intensiva (UTI). O ex-secretário é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e deixou o cargo na Cultura, em março, para concorrer em outubro deste ano. O advogado Helio Ferraz de Oliveira, que era o número dois da gestão de Frias, assumiu o posto.