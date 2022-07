Charge - 5 de julho de 2022

Seri

O conselheiro da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Moisés Moreira, anunciou ontem que Brasília será a primeira cidade do país a receber instalação da internet móvel de quinta geração, o 5G, o que ocorrerá amanhã. Já a região do Grande ABC só deve contar com o avanço tecnológico a partir de 2025, de acordo com cronograma da Anatel, que é dividido pelo número de habitantes.