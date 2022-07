Obituário - 06 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Carmela Rocco Montuori, 87. Natural da Itália. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dagmar Rosa de Andrade, 84. Natural de João Monlevade (Minas gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Severino Luiz Moser, 84. Natural de Rio Novo do Sul (Espírito Santo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce de Camargo Zanelato, 83. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Mercedes de Souza, 81. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia Domingos, 77. Natural de Carmo do Rio Claro (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jocelina Vieira da Silva, 72. Natural de Piquet Carneiro (Ceará). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Pensionista. Dia 30, em Santo André. Cemitério Parque dos Girassóis, em Osasco (São Paulo).

Cleide Francelino da Silva de Freitas, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Aparecida Cardoso, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valdir Pereira Ribeiro, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Aparecida Miguel e Silva, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciene Souza Silva, 58. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Primeiro de Maio, em Carapicuíba (São Paulo). Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal de Barueri (São Paulo).

Edison Mathias Junior, 52. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristiane Izabel Alves, 36. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Francisco de Assis Dias, 102. Natural de Riacho Grande (Ceará). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Celso Takahashi Saito, 92. Natural de Guaiçara (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Biagio Fortunato Rocino, 90. Natural da Itália. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Juliana Alves dos Santos, 89. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Esther da Rocha Ferreira, 89. Natural de Mercês (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Diva Spargina. 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes Inácia Laia, 78. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Enedina Dionizio Silva Santos, 73. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Carlos Roberto de Sousa, 64. Natural de Piedade do Rio Grande (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Nelson Ezequiel Furlaneto, 88. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

Josefa Gomes da Silva, 86. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos José de Oliveira, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Bernardo Gomes Brandão, 95. Natural de Minas Novas (Minas Gerais). Residia em Eldorado. Dia 30. Vale da Paz.

Manoela Braz de Abreu, 90. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 30, em São Bernardo. Vale da Paz.

Júlia Emídia Pereira Pinheiro, 89. Natural de Serrinha (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Panta de Souza, 83. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida da Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.



Laércio Teixeira de Lima, 48. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia em Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivania de Souza Novais, 41. Natural de Divinópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Jesulina Pereira Paulo, 82. Natural do Riacho de Santana (Bahia). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Dias, 80. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 30, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria José Ferreira, 75. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 30, em Diadema. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Souza de Jesus, 89. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Manoel Barbosa da Silva, 72. Natural de Oswaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Manoel Tavares Ramalho, 67. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Jersimar Quirino, 59. Natural de Manhuaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.