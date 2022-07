Após revelar leucemia do marido, Silvia Poppovic enaltece a filha, doadora de células-tronco: -A salvadora da vida do pai

05/07/2022 | 12:11



O marido de Silvia Poppovic foi diagnosticado com leucemia e começará um tratamento contra a doença. Após revelar que a filha será a doadora de medula de óssea para Marcelo Bronstein e receber diversas perguntas sobre o estado de saúde do marido, a jornalista decidiu usar as redes sociais para explicar aos seguidores como funciona o procedimento.

Nos Stories do Instagram, ela começou dizendo:

- Muita gente está me perguntando se foi tudo bem com a cirurgia do Marcelo. Deixa eu explicar uma coisa, porque eu aprendi e também não sabia, transplante de medula não é uma cirurgia, é um processo.

Em seguida, deu detalhes sobre o procedimento chamado homing.

- Para o transplante de medula óssea primeiro é preciso que você faça uma radioterapia, uma quimioterapia para diretamente destruir as células ruins daquela medula da pessoa que esta com leucemia, com doença. Depois desse pequeno processo, que geralmente dura uns cinco a sete dias, depende, através de um cateter se introduz a célula-tronco que o doador está oferecendo para aquela pessoa que está doente. Esse processo tão magico, tao lindo e incrível chama-se homing. As novas células vão sozinhas, buscam a medula do hospedeiro e aí é que vem o grande mistério: o que os enfermeiros chamam de pega.

A apresentadora explica haver até 21 dias para acontecer essa fase, em que as células novas começam a se reproduzir.

- Nesse processo, tem muitos desafios e problemas como doenças e rejeições. Aí é que as coisas podem acontecer mais complicadas. Mas, como dizem os médicos da equipe do Dr. Nelson, se de um lado acontecem os problemas, do outro lado já estamos preparados para enfrentá-los. Estou na torcida para que esse processo termine muito bem.

E finalizou enaltecendo a atitude da filha, Ana, de 22 anos de idade.

- Primeiro você anula e destrói a medula doente e depois você faz o transplante de células-tronco sadias, compatíveis. No nosso caso, são células da nossa filha, Ana, que felizmente é jovem e está dentro do perfil para ser a doadora e, de certa maneira, a salvadora da vida do pai. Incrível isso, muito intenso e emocionante. Vamos nos concentrar para que dê tudo certo, que saia tudo bem.

Após receber uma onda de carinho nas redes sociais, Silvia agradeceu as mensagens através de uma publicação no feed.

Muito, muito obrigada! Quero agradecer às milhares de mensagens de apoio e solidariedade que recebemos de tantos amigos e seguidores! Emocionante! Elas nos enchem o coração de força e esperança e a certeza de que teremos a energia positiva para atravessar esse caminho difícil, mas necessário, para a recuperação da saúde do Marcello! Obrigada!