Fenabrave estima estabilidade nas vendas de veículos automotores em 2022

05/07/2022 | 11:23



Estimativa de julho da Fenabrave - entidade que congrega as concessionárias de veículos automotores - aponta para a venda de 2.119.918 unidades em 2022. O número representa estabilidade em relação ao total de veículos vendidos no ano passado. As vendas englobam automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

A previsão de julho mostra uma revisão nos números projetados em janeiro, que apontavam para uma alta de 4,6% nas vendas, com 2.216.102 unidades colocadas nas ruas.

Quando incluídos motocicletas e implementos rodoviários, a Fenabrave estima um crescimento de 5,5%, com 3.551.618 unidades vendidas. Na projeção de janeiro a estimativa era de crescimento de 5,3%, com 3.544.002 unidades vendidas.

Para o setor de máquinas agrícolas, a entidade espera vender este ano 68.800 unidades, com um crescimento de 17,7% em relação ao ano passado. Na primeira estimativa, feita em janeiro, esperava-se vender 67 mil máquinas, com um crescimento de 14,7%.