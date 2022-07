Bancários fazem protesto contra assédio na Caixa

05/07/2022 | 11:20



Bancários devem fazer nesta terça-feira, 5, um ato de protesto contra o assédio na Caixa Econômica Federal (CEF) em frente a uma agência do banco público na Avenida Faria Lima, na capital paulista, de acordo com o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Os atos também devem ocorrer em outras regiões do País, segundo a entidade.

O protesto é contra as denúncias de assédio moral e sexual contra ex-dirigentes da Caixa. O ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, deixou o cargo em meio às denúncias. O executivo e sua defesa alegam que as acusações não são verdadeiras.

Em nota, Ivone Santana, presidente do sindicato, disse que a entidade vinha alertando sobre casos de assédio na instituição. "Vamos reivindicar, nesta quarta, a inclusão de uma cláusula contra assédio sexual na nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), além de uma apuração rigorosa do que aconteceu na Caixa, queremos evitar que outros casos se repitam nos bancos", disse ela.

A nova presidente da CEF, Daniella Marques, toma posse oficialmente nesta terça, em Brasília. Ela tem prometido investigação rigorosa aos casos denunciados e, se necessário, punições por parte do banco.

Na quarta, 6, o Sindicato paulista deve fazer uma terceira rodada de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para tratar do tema igualdade de oportunidades.