Richarlison é suspenso da estreia do Tottenham no Inglês por 'conduta imprópria'

05/07/2022 | 11:07



Anunciado como reforço do Tottenham na última sexta-feira, o atacante Richarlison não poderá participar da estreia de seu novo clube no Campeonato Inglês da temporada 2022/2023. Isso porque a Associação Inglesa de Futebol (FA) decidiu puni-lo com um jogo de suspensão em razão do episódio em que atirou um sinalizador em direção à torcida ao celebrar um gol.

O caso ocorreu em maio deste ano, enquanto o brasileiro defendia o Everton em partida contra o Chelsea. Ele marcou o único gol do duelo, encerrado com vitória por 1 a 0 para o Everton, e comemorou de maneira bastante efusiva. Ao se deparar com um sinalizador atirado pela torcida ao gramado, abaixou para pegar o objeto e jogou-o de volta para a arquibancada do Goodison Park.

O ato foi classificado pela FA como "conduta inapropriada", por isso Richarlison recebeu a suspensão de um jogo e não poderá estar em campo no dia 6 de agosto, data do primeiro jogo do Tottenham no Inglês, contra o Southampton, em Londres. O atacante só estará livre para estrear na rodada seguinte, em duelo com o Chelsea. Além da suspensão, ele terá de pagar uma multa de 25 mil libras (pouco mais de R$ 161 mil reais na cotação atual).

Richarlison foi contratado pelo Tottenham após 53 gols em 152 jogos pelo Everton, equipe na qual foi protagonista em muitos momentos. Segundo a imprensa europeia, a diretoria do clube londrina teria desembolsado 50 milhões de libras (cerca de R$ 320 milhões) para contar com o jogador de 25 anos em seu elenco.

Antes de fechar com o novo time, chegou a estar na mira do Chelsea, mas preferiu se juntar ao elenco comandado por Antonio Conte, na companhia de outros brasileiros que já estão por lá: Emerson Royal e Lucas Moura. Com a mudança de time, o atacante vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira, no mesmo ano em que deve disputar sua primeira Copa do Mundo.