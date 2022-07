Promoção do Paramount+: assine por 3 meses com 50% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/07/2022 | 10:55



Chega ao mercado da América Latina uma promoção do Paramount+. Entre os dias 5 e 13 de julho, novos usuários poderão contratar o serviço de streaming por três meses com 50% de desconto. Isso significa que o valor foi de R$ 19,90 para R$ 9,95. Os interessados devem acessar o site oficial para realizar o registro.

Quem aderir à promoção do Paramount+ poderá ter acesso a séries e filmes exclusivos do streaming, como Halo, South Park, RuPaul’s Drag Race, Acapulco Shore, Acústico MTV, Beavies & Butt-Head, Star Trek, The Offer, Super Pumped, 1883, Yellowstone, Yellowjackets, iCarly e Dexter: New Blood. Isso sem contar os conteúdos locais, a exemplo de As Seguidoras e Vai dar Nada.

Além disso, o serviço conta com produções queridas da Nickelodeon, como Bob Esponja, Os Padrinhos Mágicos, Patrulha Canina, Os Casagrandes e outros. Em breve, conteúdo esportivo também aumentará o portfólio com a CONMEBOL Libertadores nos países da América Latina, bem como a CONMEBOL Sul-Americana, no Brasil.