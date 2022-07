'Power Couple': Mussunzinho revela valor apostado e Karol é desclassificada

05/07/2022 | 10:31



Nesta segunda-feira, 4, o Power Couple Brasil realizou a última Prova das Mulheres da temporada. As participantes precisaram mostrar força em uma dinâmica de resistência em que elas utilizavam uma corda para segurar seus parceiros no ar. Caso não aguentassem, os homens cairiam dentro de uma piscina.

Eliza e Karol foram as únicas que conseguiram concluir a prova. No entanto, a produção do programa captou um momento em que Mussunzinho revela o valor apostado antes da prova para a sua mulher.

A atitude foi considerada uma infração contra a regra do jogo e, por isso, Karol foi desclassificada. Dessa forma, Brenda, que tinha sido a terceira colocada, assumiu o segundo lugar. Eliza seguiu em primeiro e ainda embolsou um bônus de R$ 20 mil.