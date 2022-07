Prefeitura vacina população na Estação Mauá

Da Redação



05/07/2022 | 09:25



Quem ainda não tomou as vacinas da gripe e da Covid-19 poderá receber as doses na tenda instalada ao lado da entrada da Estação Mauá da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A ação de imunização começou ontem e deve seguir até sexta-feira, das 16h às 20h.

A iniciativa, que começou em 23 de junho, busca ampliar a cobertura vacinal na cidade aplicando imunizantes em horário diferenciado das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Estão aptos para receber a vacina contra a Covid as pessoas acima de 5 anos. Já os maiores de 40 anos já estão elegíveis para tomar a quarta dose.

Os imunossuprimidos a partir de 12 anos e os profissionais de saúde também podem receber a quarta aplicação contra a Covid. Já a quinta dose está liberada para os imunossuprimidos acima de 50 anos.

As pessoas deste grupo devem apresentar, além do RG e da carteira de vacinação com o registro das doses anteriores, comprovante da condição de risco (laudo, exame ou receita). É necessário aguardar o prazo de quatro meses para receber a quarta ou quinta dose.

A vacina contra a gripe pode ser administrada em todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. É preciso levar o RG. O intervalo entre os imunizantes da Covid e da gripe é de 15 dias somente para crianças até 11 anos.

EM SANTO ANDRÉ

O munícipio andreense prorrogou o período de vacinação contra Covid e Influenza na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, que atende a Linha 10-Turquesa da CPTM.

A campanha de imunização ficará disponível até sexta-feira, das 9h às 16h, e é necessário levar documento com foto e, no caso da vacina contra o coronavírus, comprovante de vacinação anterior.